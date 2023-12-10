Осуждённые помогли согреться собакам в Павлодарской области

Благодаря помощи заключённых четвероногие постояльцы приюта для бродячих животных в Аксу отметят новоселье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы привезли подарки постояльцам аксуского приюта. В ведомство обратилась волонтёр Елена Болотина, она попросила изготовить будки для животных. Всего в приюте находятся 72 взрослые собаки и 34 щенка.

"Кого-то к нам подкинули, кого-то мы привезли сами. Все собачки требуют внимания и ухода. Наш приют существует за счет неравнодушных граждан, и мы благодарны сотрудникам УИС, что они откликнулись на нашу просьбу. Теперь у некоторых животных будет новоселье", – поделилась радостью Елена.

Как рассказали в департаменте, просьбу волонтёра передали осужденным, отбывающим наказание в учреждении №45. Они изготовили две будки из подручных материалов на промышленной зоне.

Напомним, температура воздуха в Павлодарской области в эти дни по ночам достигает отметки в минус 30-35 градусов, днём столбики термометров показывают 24-26 градусов мороза. Регион — в числе областей Казахстана, в которых почти всю неделю объявляют штормовые предупреждения. В ночь с пятницы на субботу в Павлодаре чуть не замёрзли кошки и собаки в реабилитационном центре для больных и раненных животных. Из-за мороза здесь промёрзла система отопления и лопнули радиаторы.