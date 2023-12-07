Осуждённому полицейскому отменили штраф и надолго отправили в тюрьму

В Уральске полицейскому, который брал деньги с перегруженных зерновозов, отменили прежнее наказание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Скандал разгорелся после того, как за взятку правоохранителям водителя отправили в тюрьму, а сами коррупционеры заплатили миллионный штраф и остались на свободе. Апелляционный суд рассмотрел дело и вынес новое решение: заключить экс-полицейского под стражу прямо в зале суда.

"В отношении Тастлеуова Саяхата наказание изменить и по статье 366 части 3 пункта 1,4 назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе", - сказал председатель судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда Азат Избасаров.

В отношении остальных инспекторов и самого взяткодателя приговор оставили прежним. Родные осуждённого полицейского считают наказание слишком суровым и намерены обжаловать приговор.

"Мой брат понёс незаслуженное наказание, так как он 27 лет прослужил в полиции. Один из лучших сотрудников. Любой гаишник на улице подтвердит, что он достойно работал, достойно жил. И то, что сегодня ему поменяли меру пресечения, это не то, что несправедливо, это неправильно, это негуманно", - сказал брат осуждённого Каиржан Тастлеуов.