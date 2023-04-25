Осуждён житель ВКО, ударивший двух полицейских

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Жителя ВКО осудили из-за конфликта с полицейскими, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассматривал Риддерский городской суд. Мужчину обвиняли в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 380 частью 4 пунктом 1, 378 частью 1 УК РК (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, совершённое в отношении двух или более лиц, оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей).

Судом установлено, что подсудимый в январе 2023 года в здании отдела полиции Риддера ударил по лицу двоих сотрудников полиции, чем нанёс лёгкий физический вред их здоровью. В ходе пресечения его преступных действий выражался нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей.

Подсудимый свою вину признал полностью. Прокурор просил признать его виновным и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевшие согласились с прокурором.

Суд назначил обвиняемому ограничение свободы сроком на три года c установлением пробационного контроля на тот же срок.

Приговор вступил в законную силу.