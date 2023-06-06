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  • Осуждён организатор незаконной переправы членов ОПГ "Коспаева" через границу - прокуратура ​
pixabay.com/succo Вчера, 22:56
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Вчера, 22:56
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Фото: pixabay.com/succo

Осуждён организатор незаконной переправы членов ОПГ "Коспаева" через границу - прокуратура ​

Приговором Кордайского районного суда за организацию незаконного пересечения границы членами ОПГ Шалина, Имашева и Коспаева гражданин Машанло М.А. осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы по части 2 статьи 394 Уголовного кодекса РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось о том, что созданной под эгидой прокуратуры района межведомственной следственно-оперативной группой изобличен Машанло, который 6 августа 2022 года в районе села Сортобе вне пункта пропуска организовал переправу вышеуказанных лиц из Казахстана в Кыргызстан.

"Шалин, Имашев и Коспаев являются членами ОПГ. Ранее Агентством по финансовому мониторингу они объявлены в международный розыск за совершение преступлений по статьям 249 (Рейдерство) и 262 УК РК (Организация преступной группы и участие в ней)", - сообщили в прокуратуре Кордайского района.

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Вчера, 22:56
279
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