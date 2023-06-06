Осуждён организатор незаконной переправы членов ОПГ "Коспаева" через границу - прокуратура ​

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Приговором Кордайского районного суда за организацию незаконного пересечения границы членами ОПГ Шалина, Имашева и Коспаева гражданин Машанло М.А. осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы по части 2 статьи 394 Уголовного кодекса РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось о том, что созданной под эгидой прокуратуры района межведомственной следственно-оперативной группой изобличен Машанло, который 6 августа 2022 года в районе села Сортобе вне пункта пропуска организовал переправу вышеуказанных лиц из Казахстана в Кыргызстан.