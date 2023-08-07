Осужден иностранец, который выдавал зерно из России за казахстанское

В Павлодаре вынесли приговор гражданину Таджикистана М.А., который экспортировал российское зерно по льготному тарифу, выдавая его за казахстанское, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы суда №2 города Павлодар, уголовное дело было заведено по факту причинённого имущественного ущерба собственнику имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения (статья 195 часть 4 пункт 2 УК РК).

"В период с августа 2021 года по февраль 2023 года М.А., будучи единственным учредителем и директором ТОО "Кавсар-Агро", директором ТОО "Зарият" путём обмана, с умыслом на уклонение от уплаты международного транспортного транзитного тарифа приобретал зерновую продукцию на территории России и затем импортировал её в Казахстан автотранспортом. В дальнейшем эту продукцию по льготному тарифу экспортировал в страны Центральной Азии и Афганистан, выдавая за казахстанское зерно", — сообщили в суде.

При этом М.А. использовал фиктивные документы. Таким образом он уклонялся от уплаты международного транзитного тарифа в пользу АО "КТЖ-Грузовые перевозки", входящего в состав нацкомпании "Казахстан темир жолы".

Общая сумма ущерба потерпевшему юридическому лицу превысила 467 миллионов тенге, которая взыскана с подсудимого.

С учётом смягчающих вину М.А. обстоятельств (признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, наличие на иждивении четырёх малолетних детей, частичное погашение ущерба на сумму миллион тенге) и при отсутствии отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.