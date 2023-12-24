Оставившую без тепла несколько микрорайонов аварию ликвидировали в Актау

Коммунальные службы Актау завершили работы на месте прорыва тепломагистрали, из-за которой жители остались без тепла и горячей воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

О завершении ремонтных работ на тепловых сетях сообщили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы". Тепловые узлы открыли в 16,17,18, 18А,19,20, и 20А микрорайонах.

Ранее сообщалось, что в ряде микрорайонов Актау ограничили подачу тепла и горячей воды.