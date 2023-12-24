Оставившую без тепла несколько микрорайонов аварию ликвидировали в Актау
Сегодня, 22:24
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Сегодня, 22:24Сегодня, 22:24
145Фото: Фото ГКП «КЖСА»
Коммунальные службы Актау завершили работы на месте прорыва тепломагистрали, из-за которой жители остались без тепла и горячей воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
О завершении ремонтных работ на тепловых сетях сообщили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы". Тепловые узлы открыли в 16,17,18, 18А,19,20, и 20А микрорайонах.
Ранее сообщалось, что в ряде микрорайонов Актау ограничили подачу тепла и горячей воды.
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