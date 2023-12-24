Из-за аварии без тепла и горячей воды остались жители некоторых микрорайонов Актау
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В связи с прорывом на тепловых сетях в нескольких микрорайонах Актау введены временные ограничения на тепло и горячую воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Из-за прорыва на тепловых сетях в 16 микрорайоне введено временное ограничение на отопление и горячую воду в некоторых домах 20А, 16, 17, 18, 19, 20 микрорайонов.
"На месте прорыва специалисты предприятия "Каспий жылу, су арнасы" проводят ремонтные работы. Работы взял под свой личный контроль аким города Актау Улугбек Тналиев", — говорится в сообщении акимата.
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В ряде микрорайонов Актау ограничили подачу тепла и горячей воды.
Специалисты "Каспий жылу, су арнасы" оперативно работают над устранением повреждения.
Временно ограничены подача тепла и горячей водой в домах 16,17,18, 18А, 19, 20 и 20А микрорайонах в следующих микрорайонах:
Также без горячей воды и отопления остаются Дворец школьников, колледж и бизнес-центры.
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