Остановка сердца: двух пациентов "откачали" в неотложке в ЗКО

Фото: Минздрав РК

Сотрудники Западно-Казахстанской областной станции скорой помощи выехали на вызовы, где понадобились срочные реанимационные мероприятия. В результате успешной реанимации медики спасли жизни двух пациентов в возрасте 58 лет и 62 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"На вызовах у обоих пациентов внезапно произошла остановка дыхания и эффективной сердечной деятельности. Фельдшера выездных бригад диагностировали у больных жизнеугрожающее нарушение сердечного ритма, клиническую смерть. Незамедлительно начаты реанимационные мероприятия с применением дефибриллятора. В результате грамотно оказанной экстренной медицинской помощи пациентам стало лучше, они были доставлены в Областной кардиологический центр и переданы специалистам центра для дальнейшего лечения", — рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что медработники каждые два года обучаются навыкам оказания реанимационных мероприятий, экстренной помощи при травмах согласно международным стандартам.

Кроме того функционирует симуляционный кабинет, оснащённый различными муляжами и методическими рекомендациями. Бригады скорой помощи обеспечены современным медицинским оборудованием и транспортом.