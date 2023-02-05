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  • Остановка сердца: двух пациентов "откачали" в неотложке в ЗКО
Минздрав РК Сегодня, 19:47
237
Сегодня, 19:47
237
Фото: Минздрав РК

Остановка сердца: двух пациентов "откачали" в неотложке в ЗКО

Сотрудники Западно-Казахстанской областной станции скорой помощи выехали на вызовы, где понадобились срочные реанимационные мероприятия. В результате успешной реанимации медики спасли жизни двух пациентов в возрасте 58 лет и 62 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"На вызовах у обоих пациентов внезапно произошла остановка дыхания и эффективной сердечной деятельности. Фельдшера выездных бригад диагностировали у больных жизнеугрожающее нарушение сердечного ритма, клиническую смерть. Незамедлительно начаты реанимационные мероприятия с применением дефибриллятора. В результате грамотно оказанной экстренной медицинской помощи пациентам стало лучше, они были доставлены в Областной кардиологический центр и переданы специалистам центра для дальнейшего лечения", — рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что  медработники каждые два года обучаются навыкам оказания реанимационных мероприятий, экстренной помощи при травмах согласно международным стандартам. 

Кроме того функционирует симуляционный кабинет, оснащённый различными муляжами и методическими рекомендациями. Бригады скорой помощи обеспечены  современным медицинским оборудованием и транспортом.

"Когда несчастный случай происходит вне стен лечебного учреждения, первыми на место происшествия, как правило, прибывают сотрудники скорой медицинской помощи, от профессионализма которых зависит жизнь пострадавшего. В экстренных ситуациях бригада "103" должна действовать слаженно, "одной командой", — считают сотрудники неотложки. 

 

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#Минздрав #здравоохранение #медицина #Скорая помощь #ЗКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:47
237
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