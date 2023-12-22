Останки трёх героев Великой Отечественной войны доставили в Казахстан

В Астану спецавиабортом доставили останки трёх воинов-казахстанцев, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz.

На торжественной церемонии присутствовали военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, воспитанники движения "Жас сарбаз" и родственники погибших.

Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных сил Бауыржан Артыков выразил признательность всем, кто принимает активное участие в поисках останков воинов-казахстанцев.

"Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всего казахстанского народа. На фронт убыло миллион 200 тысяч казахстанцев, более 600 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Их подвиги служат нынешним защитникам Отечества примером стойкости духа, несгибаемого мужества, самоотверженности и любви к Родине", – сказал он.

Благодаря работе российских поисковиков, спустя более 80 лет вернулись домой красноармейцы Силан Маметов (1912 года рождения, уроженец Казалинского района, Кызылординской области), Кадирбек Даулеткулов (1922 года рождения, уроженец Меркинского района, Жамбылской области) и Кисым Адиев (1911 года рождения, уроженец Гурьева, Гурьевской области).

Красноармеец 144 стрелковой дивизии Силан Маметов погиб в 1941 году. Его останки обнаружили у деревни Апальщино Рузского района Московской области поисковым отрядом "Эхо войны". Казахстанского воина Кадирбека Даулеткулова нашли поисковики отряда "Застава св. Ильи Муромца" у деревни Муравль Троснянского района Орловской области. Пропавший без вести в 1942 году Кисым Адиев обнаружен в урочище у деревни Батюшково Темнинского района Смоленской области.

Родственников Силана Маметова пока не удалось разыскать. Поисковики ОО "Atamnyn Amanaty" нашли родных солдата Кисыма Адиева, которые проживают в Атырау. В Астану из Жамбылской области прибыл правнук брата Кадирбека Даулеткулова – Ернур Наметкул.

"Кадырбек Даулеткулов ушёл на фронт в 1941 году. К сожалению, создать семью не успел, детей нет. Все эти годы мы искали его. Выяснилось, что дед был пограничником и погиб на Курской дуге. От имени всей нашей семьи хочу выразить огромную благодарность руководству министерства обороны, всем поисковикам, за проделанную большую работу. Это особая миссия", – поделился он.

Поисковики также передали родственникам личные вещи красноармейцев: награды, каски, металлические кружки, саперные лопаты, пуговицы и другие свидетельства того жестокого времени.

Перезахоронение останков красноармейцев состоится в регионах.