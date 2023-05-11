Останки 850 узников концлагеря с почестями захоронили в Минске спустя 78 лет

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В Минске перезахоронили более 850 останков узников концлагеря "Шталаг 352" – одного из самых больших лагерей смерти. Он существовал с июля 1941 года по июль 1944 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Погребение прошло с почестями спустя 78 лет. Восстановленные имена и фамилии напишут на памятных плитах в мемориальном комплексе в Минске "Шталаг 352". Остальные будут покоиться в братской могиле, они так и останутся безымянными.

Имена погибших участники поисковых отрядов восстанавливают по медальонам. Чёрные шестигранники лежат в земле почти 80 лет, за это время карандаш практически исчезает, бумага разлагается.

"По статистике, на сотню эксгумированных приходится 1-2 медальона. Всего медальонов в прошлом году было поднято более 40. Из них удалось прочитать только 12", – отметил специалист по поисковой работе Анатолий Переведенцев.

В концлагере "Шталаг 352" погибли от голода и холода, были убиты около 80 тысяч военнопленных.

"К сожалению, имена нам удалось установить к настоящему времени только около 13 тысяч человек. Смотрите, сколько ещё неизвестных, сколько надо работы для этого делать", – сказал ведущий специалист управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооружённых сил Беларуси Александр Лугин.

Пленные концлагеря смерти жили в бараках без света и отопления. Нары стояли в три яруса, люди спали на одном боку. Их кормили прокисшей баландой и эрзац-хлебом с опилками. Они много работали на вырубке леса или разгрузке угля. Кто не выдерживал – убивали. Всего в годы войны через "Шталаг 352" прошли 150 тысяч человек, в основном – рядовые и сержанты Красной Армии.