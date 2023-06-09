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Останемся без света? Как единый рынок электроэнергии в ЕАЭС отразится на казахстанцах
В 2025 году в Евразийском экономическом союзе должен заработать общий электроэнергетический рынок. Ранее Казахстан ратифицировал соответствующий протокол. Подготовка к созданию общего с Россией, Беларусью, Кыргызстаном и Арменией рынка электроэнергии идёт полным ходом. Но правила игры ещё не определены, не решён и самый ключевой вопрос - ценообразования.
Сами казахстанцы, пожалуй, еще не до конца понимают, чего ждать от такой интеграции и для чего она, собственно, нужна. Стоит ли опасаться за электроэнергетическую безопасность страны, ждать ли повышения тарифов и есть ли выгода от всего этого, корреспондент BaigeNews.kz спросил у экспертов.
По мнению директора Центра исследования мировой экономики АО "Институт экономических исследований" Долорес Тюлебековой, тарифы для простых потребителей будут определяться исключительно на уровне правительств пяти государств.
"Это вопрос скорее к уполномоченным органам, но в целом, исходя из практики ценообразования на электроэнергию в нашей стране, скорее всего этого опасаться не стоит. Однако такие риски имеются для отдельных субъектов рынка. Мы понимаем, что на сегодняшний день правила ценообразования в странах-членах отличаются. Каждая страна опирается на собственные национальные интересы и приоритеты. В этой связи, вопрос тарифов для населения будет решаться на уровне правительств стран-членов", - считает эксперт.
Цена же, по которой сами страны будут закупать электроэнергию на торговой площадке ЕАЭС, продолжает Долорес Тюлебекова, еще не утверждена. Вопрос открыт по сей день, и обсуждается в рамках работы Евразийской комиссии. Ожидается, что его рассмотрят после того, как примут правила взаимной торговли электроэнергией. Говоря о плюсах такой интеграции, аналитик подчеркивает, преимущества можно получить при условии недискриминационных подходов, прозрачного ценообразования и эффективного регулирования общего электроэнергетического рынка.
"Это в первую очередь, возможности увеличения взаимной торговли в электроэнергетической сфере. Кроме того, с учетом различных уровней потребностей государств-членов общий рынок будет способствовать обеспечению коллективной безопасности в данном секторе. Наличие альтернативных субъектов рынков также будет способствовать развитию конкурентоспособности казахстанских участников электроэнергетического рынка, например, в части использования мощностей или модернизации", - предполагает эксперт.
А при условии соблюдения баланса экономических интересов всех сторон, считает она, можно прогнозировать и снижение цен на электроэнергию. В случае ее аккумуляции на единой торговой площадке.
Нужна единая торговая площадка с долевым участием всех стран
Однако говоря о рисках для страны, руководитель Центра исследования мировой экономики, отмечает, что самый острый вопрос на сегодняшний день, который предстоит решить участникам, это ценообразование на торговых площадках.
"На сегодняшний день торговые площадки не определены. На рассмотрении находятся три организации стран-членов. При этом, есть риски, что оператор по проведению централизованных торгов может злоупотреблять своим положением, не допуская других поставщиков по тем или иным причинам на торги", - уверена Долорес Тюлебекова.
Поэтому, по ее словам, крайне важно, при подготовке нормативно-правового документа, регулирующего этот вопрос, четко обозначить имеющиеся риски. А еще определить ответственность и механизмы контроля. Кроме того, эксперт предлагает рассмотреть вариант создания единой торговой площадки с долевым участием всех сторон. Это позволит учитывать баланс интересов в рамках функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
"Кроме того, для обеспечения добросовестной конкуренции необходимо учитывать различия в тарифном регулировании в странах-членах ЕАЭС, наличие более крупных игроков, которые могут пользоваться своим монопольным или преимущественным положением на рынке. Одним из рисков также являются разные уровни потребление и производства в отдельных странах Евразийского союза, и, соответственно, неравномерное использование имеющихся мощностей", - напоминает директор Центра исследования мировой экономики.
Аналитик подчеркивает, чтобы интеграция состоялась, важен приоритет национальных интересов и соблюдение равных условий сотрудничества.
Нарушение энергетической безопасности страны?
Профессиональный энергетик Асет Наурызбаев сомневается в том, что единый рынок электроэнергии сможет заработать в ЕАЭС. И сразу же предостерегает, цены внутри страны вырастут до российских.
"Если вдруг случится, во что я слабо верю, цены в России уже выше, чем у нас в Казахстане. Единый рынок означает, что и у нас цены повысятся. Нам это нужно? Вы знаете, когда у нас зимой не хватало энергии, мы покупали энергию в России по очень высоким ценам, где-то порядка 40 тенге, при том, что у нас на рынке где-то порядка 4 тенге за кВт/ч. То есть в 4 раза дороже. Вот вам российский рынок энергетический. Поэтому сто раз надо подумать, прежде чем рынок открывать. И вообще считаю, что он, скорее всего не получится. Потому что нет никакого смысла. Это нарушение энергетической безопасности Казахстана", - уверен Асет Наурызбаев.
Он считает, что достаточно и дальше продолжать трансграничную торговлю, то есть заключать с соседями короткие контракты и покупать электроэнергию, когда ее не хватает. А создание единого закупщика на территории СНГ подразумевает, что платить за киловатт в час всем участникам все же придется по российским ценам. А там они уже сейчас выше.
"ЕАЭС – это не европейский союз"
Более того, эксперт уверен, что согласовать дизайн общего рынка странам-участницам будет очень сложно.
"Потому что очень сложные первичные начальные условия и нам это незачем. ЕАЭС – это не Европейский союз, когда одна страна просто "закладывается" на то, что в другой стране производится электроэнергия для нее. И она не переживает, что в какой-то момент, соседняя страна скажет: "все, теперь, для вас электроэнергии нет". Таких рисков в Европе нет, у нас они есть. Поэтому нам никакого долгосрочного импортного контракта и с Россией не надо, и с Кыргызстаном не надо, и с другими странами. И им это не нужно", - уверен Асет Наурызбаев.
Эксперт скептически относится не только к идее создания общего рынка между государствами-участниками, но и до конца не верит, что общий рынок все-таки заработает.
"Много чего продекларировано, но ничего не работает в ЕврАзЭс. Как известно, самолеты наши платят сибирскую пошлину через территорию России, хотя не должны были, и есть масса прочих неработающих решений. Нам незачем иметь общий рынок. Риски общего рынка очень огромные для Казахстана. Никто не будет эти риски на себя принимать. Это безопасность страны. Мы же не хотим, чтобы в какой-то момент мы остались без света?", - высказывается энергетик.
Минэнерго: подготовка к созданию общего рынка идет полным ходом
Как сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, Казахстан уже является участником общего рынка, который должен заработать с 1 января 2025 года. Страна присоединилась к международному договору с государствами-членами ЕАЭС после ратификации соглашения. Теперь предстоит принять множество правил, в том числе взаимной торговли, определения пропускной способности сетей и многие другие.
"По ним министерство ведет работу, они готовятся органом ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия). И у ЕЭК есть соответствующие отделы, которые отрабатывают с каждой страной. Скидывают, в том числе, нам, мы даем свои комментарии. То есть идет постоянное обсуждение и активная работа проводится по правилам именно этого рынка, кто и как будет, с кем торговать. Эти правила до конца не приняты, поэтому без принятия этих правил, то есть рынок, не может работать. И в этом вопросе идёт постоянное совершенствование модели и защита интересов каждой страны своих интересов, своих энергосистем. Мы в данном направлении работаем", - прокомментировал Жандос Нурмаганбетов.
Он добавил, что для стран-участниц разработан специальный график принятия подзаконных актов. А этот и следующий год должны стать ключевыми по принятию правил и модели игры.
Единый закупщик внутри рынка: чего ожидать?
Тем временем уже с 1 июля в Казахстане электроэнергию будут покупать и продавать централизованно на электронных торгах. Сама идея внедрения единого закупщика, считает энергетик Асет Наурызбаев, хорошая. Однако то, как чиновники собираются реализовать ее, вызывает нарекания.
"Если придут только назначенные Минэнерго компании, это будет плохо, потому что механизм единого закупщика просто усредняет цены. Эти компании принесут высокие цены. Механизм замешает кучу высоких цен, а потом владелец ТЭЦ скажет: "ну теперь придется вам в 2 раза больше платить"", - полагает он.
По мнению энергетика, нужно обеспечить условия для присутствия большого количества инвесторов на каждом аукционе.
"Они объявляют его за 30 дней, за 30 дней такой большой проект, как электростанция, никто посчитать не может, это очевидно, поэтому на тендер приходит компания, которая заранее все посчитала, в том числе и тариф. В этом вся проблема", - возмущается эксперт.
По его мнению, необходимо, чтобы единый закупщик покупал не у назначенных министерством игроков, что подразумевает масштабные коррупционные риски.
"Даже если они кристально чистые люди, это миллиарды долларов в год. Не назначенные министерством компании должны этим заниматься, а наоборот, нужно пригласить кучу независимых игроков, чтобы они пришли, между собой "толкались", тогда у нас будет хорошая цена. А что делает Минэнерго? Говорят, нет, у нас есть 5-7 известных компанией, мы их всех по фамильно знаем, кто ими владеет, что за компании. И все эти назначенные люди будут по прежнему "рисовать" цены, которые мы будем вынуждены платить в своих платежных поручениях", - опасается энергетик.
Асет Наурызбаев считает, что с помощью единого закупщика должен происходить и отбор проектов по строительству тех же ТЭЦ. Потому что независимый игрок может построить дешевле, чем сам собственник. В пример он привел алматинскую ТЭЦ-2. По словам эксперта, строительство оценили в 2 раза дороже аналогичной ТЭЦ в Узбекистане.
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