Остались без крыши: учеников школы в Карагандинской области перевели на дистанционное обучение

Из-за сорванной ветром кровли в одной из школ Карагандинской области учеников перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой eKaraganda.kz.

По информации Управления образования Карагандинской области в посёлке Молодёжный Осакаровского района во время ураганного ветра, который произошел 18 ноября, снесло кровлю. Учащихся перевели на дистанционное обучение.

В пресс-службе ведомства сообщили, кровлю на образовательном учреждении посёлка ремонтировали не так давно - в 2021 году.

"При этом, кровля была не шатровая. Это значит, что, как только уберут все обломки и мусор, учащиеся вернутся за парты, а подрядчик, проводивший ремонт, будет продолжать работы по восстановлению", - пишет издание.

Ранее сообщалось, для восстановления последствий урагана, в карагандинском регионе объявят ЧС областного масштаба.