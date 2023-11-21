Остались без крыши: учеников школы в Карагандинской области перевели на дистанционное обучение
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Из-за сорванной ветром кровли в одной из школ Карагандинской области учеников перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой eKaraganda.kz.
По информации Управления образования Карагандинской области в посёлке Молодёжный Осакаровского района во время ураганного ветра, который произошел 18 ноября, снесло кровлю. Учащихся перевели на дистанционное обучение.
В пресс-службе ведомства сообщили, кровлю на образовательном учреждении посёлка ремонтировали не так давно - в 2021 году.
"При этом, кровля была не шатровая. Это значит, что, как только уберут все обломки и мусор, учащиеся вернутся за парты, а подрядчик, проводивший ремонт, будет продолжать работы по восстановлению", - пишет издание.
Ранее сообщалось, для восстановления последствий урагана, в карагандинском регионе объявят ЧС областного масштаба.
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