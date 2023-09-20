Особо ценных птиц пытались контрабандой вывезти из России в Казахстан

Прокуратура Омской области РФ инициировала возбуждение уголовных дел по факту незаконного оборота и попытки контрабанды восьми особо ценных краснокнижных птиц, передаёт BaigeNews.kz.

"14 сентября при попытке вывоза через государственную границу РФ восьми хищных птиц из семейства соколиных "Сапсан" сотрудники ПУ ФСБ России по Омской области задержали трёх мужчин. Краснокнижных птиц двое из задержанных приобрели в Республике Хакасия и в тайнике, специально оборудованном под задним сидением автомобиля "Рено Логан", перевезли в Омскую область, где передали третьему сообщнику для переправки в Республику Казахстан контрабандным способом", - сказано в сообщении прокуратуры.

По ходатайству следственных органов суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовных дел прокуратура поставила на контроль.

Редкие птицы помещены в Эколого-биологический центр Омска на реабилитацию.