Особая уникальность Казахстана - в отсутствии внешнеполитических врагов - Адиль Каукенов

О влиянии Казахстана на геополитическую ситуацию в регионе высказался главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований Адиль Каукенов, передаёт BaigeNews.kz.

В кулуарах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий он отметил, что отсутствие внешнеполитичсеких врагов позволяет нашей стране брать на себя роль миротворца.

"Какая самая сильная сторона Казахстана во всех этих геополитических штормах? Особая уникальность нашей страны в том, что у нас нет внешнеполитических врагов. Это на самом деле такое богатство, которое недооценено. Даже сейчас смотрим - обострение между Азербайджаном и Арменией. И мы скажем, что у нас и с Азербайджаном прекрасные отношения, и с Арменией очень дружеские и великолепные отношения. Я больше скажу, что в начале 90-х именно Казахстан сыграл важнейшую роль, чтобы заморозить карабахский конфликт, добиться прекращения огня", - сказал Адиль Каукенов.

Другим примером, по его мнению, является Астанинский процесс по разрешению сирийского конфликта.

"Если мы посмотрим по другим регионам мира, везде есть соперничество. Особенно между соседними странами. И как мы сейчас видим, не просто соперничество, а полноценные войны. Или даже, если войны были историческими, до сих пор тянется этот хвост. Есть ли страны ближе друг к другу, чем Индия и Пакистан? Тем не менее, они балансируют на грани ядерного конфликта. Поэтому Казахстан может повлиять в каком плане? С любой страной у нас отношения здравые. И это здравомыслие нашей политики, миролюбивость, отсутствие каких-то амбиций по контролю, навязыванию своей воли, дают нам возможность предоставлять страну как хорошую переговорную площадку. Быть своего рода "peace-maker", в хорошем смысле миротворцем, проводником, мостом дружбы, как бы высокопарно это ни звучало", - сказал Адиль Каукенов.

И съезд лидеров мировых и традиционных религий, по его словам, как раз про это.

"Мы можем спокойно посадить за круглый стол представителей самых разных религий. И, слушая каждого из них, мы не испытываем ненависти, злобы или раздражения. Каждый из них интересен - и представитель мусульманства, и православия, католицизма, иудаизма. В этом наша сила и наши возможности в геополитике. А зачем нам это надо - быть миротворцем в геополитике? Невозможно быть богатым и процветающим, когда ты находишься посреди пожара. Поэтому чем больше мы создаём мирную обстановку вокруг нас, тем больше возможностей появляется для развития нас самих", - сказал эксперт.

Как прошла встреча религиозных лидеров в Нур-Султане, можно прочитать здесь.