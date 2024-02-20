Основные причины разводов в Казахстане назвала Аида Балаева

Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, министр культуры и информации РК Аида Балаева на правчасе в Сенате рассказала об основных тенденциях демографического развития Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила Аида Балаева, 95,4% казахстанцев поддерживают семейные отношения, и они ими удовлетворены.

"В 2023 году количество браков сократилось по сравнению с 2022 годом на 5,9%, а разводов – на 5,3%. Основные причины развода - алкоголизм, наркомания одного из супругов, бытовое насилие, неверность, лудомания. Для 20% казахстанцев причиной развода стала невозможность рождения детей. Каждая шестая семья попадает в такую ситуацию", - отметила Балаева.

Также глава МКИ поделилась, что, согласно опросу, главными ценностями в воспитании детей казахстанцы называют трудолюбие, самоуважение, честность, уважение к старшим и к окружающим в целом.