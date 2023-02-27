Основные причины аварий на производстве назвали в МЧС РК

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По итогам прошлого года в Казахстане было зарегистрировано 28 аварий, в результате которых пострадали 32 человека, 15 погибли. Как сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК, основные причины заключаются в нарушение требований промышленной безопасности, высокий моральный и физический износ используемого оборудования, а также низкая производственная и трудовая дисциплина работников, передаёт BaigeNews.kz.

"Одна из таких аварий произошла в ноябре прошлого года на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау", в результате которой пострадали девять человек, из них пять погибли. Аналогичная ситуация произошла в ноябре 2021 года на шахте "Абай", где пострадали девять человек, шесть из которых погибли", - сообщил председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов на брифинге в СЦК.

По его словам, в целях предупреждения подобных аварий в АО "АрселорМиттал Темиртау" продолжается реализация Дорожной карты, утверждённой в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного правительством страны. Это позволит укрепить правопорядок на производственных объектах предприятия и улучшить условия безопасности, подчеркнул Ныгмеджан Макажанов.