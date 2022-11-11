Ошибочная ревакцинация первоклассников в Актобе: уволились медсестра и врач

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В Актобе уволились врач и медсестра частной клиника. где детям по ошибке вместо манту вкололи вакцину БЦЖ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В сентябре 42 первоклассникам вместо пробы манту ввели живую вакцину БЦЖ. Оказалось, что медсестра перепутала ампулы. Школу обслуживала частная клиника, выигравшая госзаказ. Медсестру, допустившую ошибку, и врача отстранили от работы, и теперь стало известно, что обе женщины уволились по собственному желанию.

Следствие по делу продолжается. Облздрав расторг договор с частным центром. Учебное заведение теперь обслуживает государственная поликлиника.

"На сегодняшний день приказом областного управления здравоохранения был объявлен строгий (выговор - Авт.) главному врачу "Медикус-центра". На сегодня дети под контролем. Все школы, которые были прикреплены к "Медикус-центру", четыре школы, отданы приказом областного управления здравоохранения в каргалинскую больницу", - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бахытжан Тулкибаева.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала этот инцидент, сообщив, что туберкулёзом дети не заболеют.