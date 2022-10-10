"Туберкулёзом дети не заболеют": глава Минздрава прокомментировала путаницу с вакциной

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Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса прокомментировала случай с перепутанной вакциной БЦЖ и пробой Манту, сообщает BaigeNews.kz.

Ажар Гиният рассказала, что детей осмотрели профессора ведущих институтов страны – национального центра педиатрии, детской хирургии, национального центра фтизиопульмонологии.

"Специалисты осмотрели детей, сделали анализ, они говорят, что опасаться не стоит. Туберкулёзом дети не заболеют, так как эта вакцина не вирулентная и туберкулёз не вызывает. Опасение в том, что детей привили в неположенном месте, не на плече, а на предплечье. Здесь все-таки такое место, где натирается одеждой, инфекция может попасть. Поэтому сейчас за детьми следят, чтобы места укола, вакцинации не нагноились и не осложнились", - пояснила министр.

На вопрос о том, что грозит медикам, глава минздрава пояснила, что этим занимаются правоохранительные органы.

"Медики (которые перепутали вакцину с пробой – прим.ред.) были отстранены и уволены с работы, а школу с частной клиники перевели в государственную", сказала Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что было начато служебное расследование, создана комиссия, также открыты внеплановые проверки.

Всего вакцины БЦЖ вместо пробы Манту получили 42 ребенка. Общее состояние детей удовлетворительное, они посещают занятия в школе, а также проходят медицинские обследования.