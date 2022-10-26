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Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября Сегодня, 15:44
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Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября

В Казахстане вновь пройдет всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz! 

4, 5 и 6 ноября выгодные покупки в интернет-магазине Kaspi.kz и в магазинах партнеров по всему Казахстану! 

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:  

"Мы снова приглашаем наших любимых клиентов на праздник выгодных покупок Kaspi Жұма! Прошлый праздник, который мы провели летом, превзошел все ожидания. К осенней Kaspi Жұма мы подготовились еще лучше! В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены уже 2,5 миллиона товаров с бесплатной доставкой. Покупателей ждут 100 тысяч лучших магазинов по всей стране. Желаем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а нашим партнерам – отличных продаж!"

В Kaspi Жұма принимают участие такие известные бренды, как Adidas, Euromebel, Glasman, Kimex, Lucente, Marwin, Mon Amie, Sulpak, Zeta, "12 месяцев", "Казахювелир", "Комфорт", "Мечта" и многие другие. 

Покупайте в интернет-магазине на Kaspi.kz и лучших магазинах вашего города мебель, товары для дома, электронику, ювелирные украшения, автотовары, стройматериалы, товары для здоровья, одежду и обувь, детские товары и многое другое. Дарите радость себе и своим близким!

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#акция #Kaspi.kz
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:44
167
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