ОСДП не поддержала кандидатуру Олжаса Бектенова: в партии назвали причину

Депутат Мажилиса Парламента, председатель партии ОСДП Асхат Рахимжанов пояснил, почему партия воздержалась от голосования за кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Фракция ОСДП, с одной стороны, понимает наметившийся уклон на предстоящее усиление борьбы с коррупцией и излишним бюрократизмом. На президентских и парламентских выборах одним из главных месседжей нашей кампании была именно борьба с коррупцией. А, также принимая во внимание недавно принятый, очень важный, закон о возврате незаконно выведенных активов, мы поддерживаем в этом ключе кандидатуру О.Бектенова", - сказал депутат.

Мажилисмен подчеркнул, что в Казахстане остается много проблемных, резонансных вопросов.

"В каждой сфере их накопилось достаточно. Чего стоит только многострадальная теплоэнергетическая отрасль. Даже несмотря на то, что есть положительные показатели роста ВВП, снижения инфляции. Большинству населения это не заметно и просто этого не чувствуют. Остаются нерешенными вопросы по жилью для уязвимых слоев населения, высокий уровень закредитованности, не решены социально-экономические проблемы села и многое другое.

И в этом смысле, Казахстану требуется свежий взгляд на решение вопросов. Нужна прорывная инициатива по построению нового экономического курса, фундамент которого прошлый состав правительства так и не заложил. И у нас есть определенные сомнения по новому кандидату в премьер-министры. В прочем, как говорится, жизнь покажет, но фракция ОСДП воздержится при голосовании", - заключил Асхат Рахимжанов.