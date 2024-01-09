Организатору заказного убийства вынесли приговор в Астане
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Суд оставил в силе приговор организатору заказного убийства в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ш. осуждён на 10 лет за организацию приготовления к убийству, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, а равно по найму. Н. получил срок семь с половиной лет за пособничество.
"Судом установлено, что Ш. заказал Н. убийство сестры своей супруги за 10 миллионов тенге. Мотив - потратил оставленные ему на хранение деньги. Н. предложил совершить убийство своему знакомому В. Однако В. сообщил об этом в полицию. Полиция с целью задержания заказчика и пособника имитировала убийство потерпевшей и задержала мужчин", - рассказали суть дела в суде.
В апелляционных жалобах сторона защиты оспаривала приговор, мотивируя тем, что Ш. и Н. заказали не убийство потерпевшей, а только её избиение, чтобы она на время забыла о деньгах.
"Коллегия пришла к выводу, что вина осуждённых доказана стабильными показаниями свидетеля – нанятого исполнителя убийства В., стенограммами разговоров, изъятыми вещественными доказательствами. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Астаны приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - уточнили в суде.
Ранее сообщалось о том, что полицейские Астаны предотвратили заказное убийство.
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