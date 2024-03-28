Организаторов кокпара на трассе арестовали в Алматинской области
Сегодня, 21:40
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Сегодня, 21:40Сегодня, 21:40
118Фото: pxhere.com
Административное дело в отношении двух мужчин по факту совершения мелкого хулиганства рассмотрели в Енбекшиказахском районном суде Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что 24 марта около 00:30 граждане К. и М. организовали конную игру кокпар с участием около 20 всадников по улице Алматинская в селе Кайназар Енбекшиказахского района. Этим они нарушили общественный порядок и препятствовали движению транспорта.
Постановлением суда правонарушители признаны виновными по части 1 статьи 434 КоАП РК, им назначено наказание в виде административного ареста на пять суток.
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