Организаторов кокпара на трассе арестовали в Алматинской области

Административное дело в отношении двух мужчин по факту совершения мелкого хулиганства рассмотрели в Енбекшиказахском районном суде Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что 24 марта около 00:30 граждане К. и М. организовали конную игру кокпар с участием около 20 всадников по улице Алматинская в селе Кайназар Енбекшиказахского района. Этим они нарушили общественный порядок и препятствовали движению транспорта.

Постановлением суда правонарушители признаны виновными по части 1 статьи 434 КоАП РК, им назначено наказание в виде административного ареста на пять суток.