Участников кокпара на дороге накажут в Алматинской области

В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали видео, на котором участники кокпара передвигались на лошадях по проезжей части, передает BaigeNews.kz.

Видео сняли в Талгарском районе и опубликовали в паблике в Instagram-паблике kris_p_issyk.

В полиции рассказали, что установлено около двадцати человек, участвовавших в игре. Их привлекут к административной ответственности.