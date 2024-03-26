Участников кокпара на дороге накажут в Алматинской области
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В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали видео, на котором участники кокпара передвигались на лошадях по проезжей части, передает BaigeNews.kz.
Видео сняли в Талгарском районе и опубликовали в паблике в Instagram-паблике kris_p_issyk.
В полиции рассказали, что установлено около двадцати человек, участвовавших в игре. Их привлекут к административной ответственности.
"По указанному факту в УП Енбекшиказахского района были доставлены шесть человек. В отношении вышеуказанных лиц собран административный материал по факту создания препятствия для движения транспортных средств. Также был установлен и доставлен в полицию организатор конно-спортивного мероприятия "Кокпар" — 55-летний уроженец Алматинской области. В отношении последнего составлен административный протокол за нарушение порядка организации и проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий", — написал на своей странице в соцсетях начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.
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