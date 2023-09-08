Организаторов азартных игр в TikTok осудили в Алматы
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К 4 годам лишения свободы приговорены жители города Алматы за организацию азартных игр в социальной сети TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"К 4 годам лишения свободы приговорены четыре человека за правонарушения в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере более 19 млн тенге", - сообщили в АФМ.
Ранее в Алматы была пресечена аналогичная деятельность группы лиц по трансляции азартных игр в социальной сети. В ходе следствия доказано, что граждане организовывали стрим игр в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге.
Тогда двое жителей Алматы были признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.
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