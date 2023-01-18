Опубликованы Facebook-страницы глав департаментов по борьбе с коррупцией в регионах

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

В Агентстве по противодействию коррупции заявили, что руководители региональных департаментов при отчетных докладах будут использовать новый подход, передает BaigeNews.kz. Они не будут использовать цифровые показатели.

"Ни одной цифры. Только реальные дела, решение насущных проблем населения, предотвращение ущерба. Убежден, что новый подход позволит значительно повысить эффективность противодействия коррупции", - сказал председатель Антикора Олжас Бектенов.

Кроме того, главный борец с коррупцией обнародовал Facebook-аккаунты своих подчиненных - руководителей региональных антикоррупционных ведомств.

"В целях обеспечения общественного контроля за деятельностью руководителей территориальных департаментов Антикоррупционной службы, следуя принципу "Слышащее государство", а также открытости и подотчетности, созданы личные аккаунты руководителей в социальной сети Facebook. Каждый пользователь сети может обратиться к соответствующему руководителю и задать свои вопросы", - отметил Бектенов.

Список аккаунтов руководителей территориальных департаментов:

город Астана - Мұрат Қарымсаков

город Алматы - Асхат Оразхан

город Шымкент - Дәурен Ерғарин

Область Абай - Әділхан Сабуров

Акмолинская область - Арман Рахимов

Актюбинская область – Есқали Саламатов

Алматинская область – Серік Орымбетов

Атырауская область - Ерулан Серікқалиев

Восточно-Казахстанская область - Денис Шакенов

Жамбылская область - Болат Жылқыбаев

Область Жетісу - Мақсат Жебегенов

Западно-Казахстанская область - Нұрлан Қыдырбаев

Карагандинская область - Мұрат Төлеубаев

Костанайская область - Бауыржан Ұзынжас

Кызылординская область - Серікжан Мырзалы

Мангистауская область - Шамурайт Шаменов

Павлодарская область - Дархан Құрақбаев

Северо-Казахстанская область - Сергей Перов

Туркестанская область – Шаттық Өтеев

Область Ұлытау - Ернар Баянгазин