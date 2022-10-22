Опубликованы адреса избирательных участков РК за рубежом

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При дипломатических миссиях Казахстана создано 68 участков для голосования на предстоящих президентских выборах.

Казахстанцы, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на предстоящих президентских выборах на 68 избирательных участках в разных странах мира. Помещения для голосования организованы при посольствах и консульствах РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

Адреса всех избирательных участков РК за рубежом можно найти здесь.

Напомним, президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. В предвыборной гонке будут участвовать шесть человек, из них впервые - две женщины. Агитационная кампания в Казахстане стартовала 21 октября в 18:01 и продлится до 18 ноября включительно. 19 ноября - день тишины.