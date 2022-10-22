open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


ortcom.kz Сегодня, 12:49
92
Фото: ortcom.kz

Опубликованы адреса избирательных участков РК за рубежом

При дипломатических миссиях Казахстана создано 68 участков для голосования на предстоящих президентских выборах.

Казахстанцы, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на предстоящих президентских выборах на 68 избирательных участках в разных странах мира. Помещения для голосования организованы при посольствах и консульствах РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

Адреса всех избирательных участков РК за рубежом можно найти здесь

Напомним, президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. В предвыборной гонке будут участвовать шесть человек, из них впервые - две женщины. Агитационная кампания в Казахстане стартовала 21 октября в 18:01 и продлится до 18 ноября включительно. 19 ноября - день тишины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы президента #МИД #Голосование
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:49
92
Поделитесь:
Наверх