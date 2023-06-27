Опубликован список государственных образовательных грантов в Казахстане

В Казахстане опубликован список образовательных грантов на 2023-2024 учебный год по всем уровням высшего образования, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах.

Как сообщили в министерстве науки и высшего образования, наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли" - 18 744, "Педагогические науки" – 12 560, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 103, "Естественные науки, математика и статистика" – 7 388..

Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 653 грантов. По проекту можно получить образование по четырём направлениям: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодежь южного региона. Срок погашения гранта на выпускной сокращен с трёх до двух лет. Кроме того, если раньше специалисты работали только в том регионе, где они обучались, то теперь могут работать в 11 регионах.

Всего, для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов.

"По поручению главы государства 60 процентов всех грантов выделены на технические специальности. Кроме того, в этом году выделены гранты для молодёжи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации, сделают правильный выбор", – отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, в докторантуру – более 1 800.

Полный список распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год размещён на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по следующим ссылкам:

Бакалавриат http://www.testcenter.kz/.../press.../novosti/detail.php...

Магистратура http://www.testcenter.kz/.../press.../novosti/detail.php...

Докторантура http://www.testcenter.kz/.../press.../novosti/detail.php...