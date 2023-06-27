- Из бакалавриата в докторантуру: казахстанец получил приглашение от университета Лиги Плюща 19:13 50
- Пожар на территории лесничества локализовали в ВКО 18:51 148
- 55 тысяч долларов отдала мошенникам жительница Астаны 18:24 265
- Опубликован список государственных образовательных грантов в Казахстане 17:54 468
- "В Казахстане живут более 40 тысяч представителей кыргызского этноса" - Ашимбаев 17:51 279
- "Хотят лишить наших детей реабилитации": скандал разгорелся из-за нового стандарта Минздрава 17:35 515
- "Родители хотели монетизацию" - аким Туркестанской области о скандалах в детских лагерях 17:08 391
- К 5 годам тюрьмы за фиктивное банкротство приговорили жительницу Костаная 17:05 453
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 16:56 407
- Убийство юриста в Алматы: приговор присяжных отменили 16:53 375
- Станция юных натуралистов с семидесятилетней историей работает в Актобе 16:37 396
- Крупный пожар произошёл на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске 16:20 459
- Почему фермеры Туркестанской области платят за воду в два раза дороже, чем в других регионах 16:11 412
- Участки лесного фонда на 678 млн тенге вернули государству в Акмолинской области 16:01 384
- ЧВК "Вагнер" передаст технику Минобороны России 15:52 496
- Кошанов созвал совместное заседание парламента на 30 июня 15:24 439
- Транснациональную наркогруппировку "накрыли" в стране 14:57 410
- В Астане на Курбан айт автобусы начнут ходить с 5 утра 14:50 362
- Взрыв в Шемонаихе: названа предварительная версия случившегося 14:14 483
- Кто сможет получить кредит в 5 млрд тенге под 2,5% на проекты АПК, определились в МСХ 14:12 383
- С 1 июля в Казахстане повысятся некоторые социальные выплаты 13:52 570
- Стало известно, кого наградил Токаев в преддверии Дня работников СМИ 13:48 480
- СМИ предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания - Токаев 13:39 345
- Летнее кафе с киосками сносят в Алматы 13:32 394
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 13:24 602
- В Шымкенте из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. В МЧС напомнили правила безопасности 13:12 445
- Пожар вторые сутки тушат на востоке Казахстана 13:11 372
- Прокуроры оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге в Алматы 12:49 486
- В Казахстане сократилось число детдомов 12:36 389
- Крупные хищения денег выявили на предприятии "Богатырь-Көмір" 12:14 573
- Принтер за 10 млн тенге хотели купить в детский сад в Мангистауской области 12:09 396
- Казахстанцы стали чаще отправлять деньги в Россию 12:03 517
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 11:46 542
- "Начался какой-то сюр": Казахстанка рассказала, как экипаж Air Astana "спасал" пассажирку от обморока 11:36 1204
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 11:08 552
- Дорог баран к Курбан айту: жертвенные животные подорожали в стране 10:56 657
- Более триллиона тенге потратили казахстанцы на азартные игры за три года 10:45 473
- 85-летний марафонец из Кызылорды удивляет своими достижениями 10:28 532
- АО "Qazcontent" стало обладателем премии “Парламент сөзі” 10:24 629
- В Абайской области нет незаконной вырубки сгоревшего леса - акимат 10:01 522
- На семь дней перекрыли улицу Кунаева в Астане из-за ремонта 09:50 541
- Бауыржана Кудайбергенова назначили вице-министром Нацэкономики 09:34 590
- Регулярные полёты из Алматы в Сочи возобновила российская авиакомпания 09:22 704
- Бублик принял неожиданное решение после своей исторической победы 09:05 550
- В трёх городах Казахстана задержали членов ОПГ, торговавшей наркотиками 08:38 632
- Самый богатый казахстанец купил команду "Формулы-1" 07:54 1346
- Молния ударила в полный пассажиров самолет после приземления 06:48 1505
- Двое детей утонули в Большом Алматинском канале 05:14 797
- Награду Иманбека выставят в музее Павлодара 04:51 944
- Жена алматинского стрелка Игоря Дужнова угрожает самосожжением 03:37 1098
- "Даже не подозревал": в России поразились казахскому языку в сенсационном матче сборной Казахстана 02:05 19785
- Закладчика с синтетическим наркотиком задержали в Кокшетау 01:28 667
- Потолок обвалился в детской больнице Костаная 00:32 652
- В Атырау в частном садике трёхлетней девочке оторвало палец 26.06.2023 858
- Министр иностранных дел Люксембурга посетит Казахстан с официальным визитом 26.06.2023 663
- Казахстанцам будут платить за информацию о готовящемся теракте 26.06.2023 657
- Артиллерийский снаряд обнаружили охотники за металлом в Акмолинской области 26.06.2023 733
- Запрет на посещение леса обосновал аким Улытауской области 26.06.2023 758
- Январские события: военнослужащего осудили на семь лет за расстрел семьи 26.06.2023 881
- Автобус с пассажирами слетел в кювет близ Алматы 26.06.2023 829
- Почти 90 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области 26.06.2023 833
- Как будут работать ЦОНы в предстоящие праздники в Казахстане 26.06.2023 832
- Жуткое ДТП на трассе: одна из машин загорелась в Акмолинской области 26.06.2023 842
- Значительный рост онкозаболеваний зафиксирован в Улытауской области. Учёные ищут причину 26.06.2023 741
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 799
- Новый микрорайон вместо дачного массива возводят в Павлодаре 26.06.2023 827
- Цена простоя: проект строительства дороги Кызылорда-Жезказган подорожал на 40 млрд тенге 26.06.2023 767
- Наркотики на 6 млн долларов пытались ввезти в Казахстан 26.06.2023 815
- Казахстанские студенты в России просили вернуть их на родину из-за военного мятежа – МИД 26.06.2023 27383
- Впереди самое сложное - Костомаров опубликовал первое после реанимации видео 26.06.2023 1076
- В Египте обрушилось 13-этажное здание 26.06.2023 1100
- Доллар окреп в Казахстане 26.06.2023 693
- Водитель самосвала повредил мост в ВКО 26.06.2023 834
- "Думаю, я не на 100% готова" - Рыбакина снялась с турнира в Истбурне 26.06.2023 931
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 591
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 1917
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 1038
- Рыбакина сохранила за собой третью строчку мирового рейтинга 26.06.2023 785
- Астанчан предостерегли от покупки некачественной еды онлайн 26.06.2023 656
- Назначен аким Актобе 26.06.2023 790
- LOADING...
Опубликован список государственных образовательных грантов в Казахстане
В Казахстане опубликован список образовательных грантов на 2023-2024 учебный год по всем уровням высшего образования, передаёт BaigeNews.kz.
В этом году выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах.
Как сообщили в министерстве науки и высшего образования, наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли" - 18 744, "Педагогические науки" – 12 560, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 103, "Естественные науки, математика и статистика" – 7 388..
Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 653 грантов. По проекту можно получить образование по четырём направлениям: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодежь южного региона. Срок погашения гранта на выпускной сокращен с трёх до двух лет. Кроме того, если раньше специалисты работали только в том регионе, где они обучались, то теперь могут работать в 11 регионах.
Всего, для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов.
"По поручению главы государства 60 процентов всех грантов выделены на технические специальности. Кроме того, в этом году выделены гранты для молодёжи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации, сделают правильный выбор", – отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.
Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, в докторантуру – более 1 800.
Полный список распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год размещён на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по следующим ссылкам:
Бакалавриат http://www.testcenter.kz/.../press.../novosti/detail.php...
Магистратура http://www.testcenter.kz/.../press.../novosti/detail.php...
Докторантура http://www.testcenter.kz/.../press.../novosti/detail.php...
-
Trend news
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 16:56 400
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 11:46 538
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 11:08 551
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 1907
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 1037
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 50287
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 726
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 2542
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 3392
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 2601
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 2084
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1302
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 5764
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1399
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20535
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 2216
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 14127
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 3553
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 10045
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1770
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 2918
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2373
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2384
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2287
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2328
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2373
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2051
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2581
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 26194
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 1790
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2295
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 2168
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2263
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2045
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2414
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2040
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2884
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10610
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 28801
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1894
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1976
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2242
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7525
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2174
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 2939
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 35060
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 6079
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 2762
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4575
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2294
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 3045
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 3898
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2266
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2484
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2344
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 2750
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10468
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2441
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 8162
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 3932
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3617
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2889
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2394
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3617
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3561
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 4036
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 5021
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 3031
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2945
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3172
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 50588
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2796
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3983
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 3446
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3916
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 3146
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 3519
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 4476
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2792
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4694
-
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 13:24 601
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 798
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 589
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 1461
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 1048
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1458
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1836
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 1184
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1237
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 37143
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1229
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 1648
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1680
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1575
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 2123
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 1737
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 1860
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2249
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2078
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2281
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2385
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 2963
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2685
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2386
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2127
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2074
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 2450
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3507
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 2902
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 2140
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2323
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2746
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2094
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2550
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2512
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2846
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2767
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2670
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2589
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3217
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4819
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2913
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4437
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 3540
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3355
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2949
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3849
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2747
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3128
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4261
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2906
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3517
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 2820
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2890
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2543
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 3066
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7629
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3694
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2359
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2736
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3169
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 3087
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2869
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3238
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3349
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5721
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3531
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4694
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3799
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3515
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 4294
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3816
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 4205
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3794
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3843
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 4234
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 4341
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 3412
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 3500
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 3519