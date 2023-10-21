Опубликован рейтинг самых страшных фильмов ужасов

Недавно создатели проекта Science of Scare поделились результатами исследования, в рамках которого они выявили самый страшный фильм ужасов в истории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hinews.

В рамках проекта его авторы с 2020 года проводят исследование с участием 250 разных людей. На протяжении почти целого года они регулярно собираются на показах ужастиков — к телу каждого зрителя крепятся датчики для слежения за частотой сердцебиения. Как правило, сердце спокойного человека совершает 64 удара в минуту. Исходя из этого исследователи делают вывод, что чем сильнее учащается сердцебиение человека, тем более страшный фильм он смотрит.

Фото: кадр из фильма "Синистер"

Исследование 2023 года показало, что самый страшный фильм современности — это "Синистер" 2012 года выпуска. По сюжету, автор детективов переезжает вместе со своей семьей в дом, где произошло массовое убийство. Со временем мужчина находит видеозаписи, которые помогают ему раскрыть это страшное преступление.

Во время просмотра фильма "Синистер", частота сердечных сокращений зрителей повысилась в среднем на 34 процента. Если в спокойном состоянии из сердце билось 64 раза в минуту, то во время просмотра пульс учащался до 86 ударов в минуту. В самые страшные моменты пульс зрителей повышался до 131 удара в минуту. Датчики также измерили вариабельность сердечного ритма — судя по показателям, фильм хорошо держал людей в напряжении. По шкале Science of Scare, ужастик "Синистер" набрал 96 из 100 баллов.

Фото: кадр из фильма "Астрал"

Фото: кадр из фильма "Паранормальные явления. Скинамаринк"

Также в списке самых страшных фильмов оказались "Астрал", "Паранормальные явления. Скинамаринк", "Заклятие", "Реинкарнация" и другие. Полный рейтинг самых страшных фильмов ужасов в мире вы можете посмотреть на изображении ниже.