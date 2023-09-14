Определяющим назвал Токаев ближайшее десятилетие на встрече глав ЦА

Президент Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии заявил, что Казахстан твёрдо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Большим подспорьем в углублении наших многогранных связей служит культурно-гуманитарное сотрудничество. Из года в год эта важнейшая сфера наполняется качественно новым содержанием, укрепляя наши многовековые традиции, дружбу и добрососедство. Все это содействует плодотворному взаимодействию наших государств и эффективному решению актуальных общерегиональных задач", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан твёрдо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии.

"Убеждён, что только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию и благополучию наших братских народов", - отметил он.

Глава государства отметил, что Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях.