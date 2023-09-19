Определился победитель марафона-байги "Ұлы дала жорығы"
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
215Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Сборная команда области Жетысу стала победителем республиканского марафона-байги "Ұлы дала жорығы", длившегося 14 дней, передаёт BaigeNews.kz.
В марафоне протяжённостью 1 300 километров по маршруту Астана – Туркестан приняли участие 20 команд, 100 всадников из городов и областей страны.
Первой финишировала команда области Жетысу. Второй - команда Актюбинской области, третьей - Алматы.
Победитель и призёры получат денежные призы.
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