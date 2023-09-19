Определился победитель марафона-байги "Ұлы дала жорығы"

Сборная команда области Жетысу стала победителем республиканского марафона-байги "Ұлы дала жорығы", длившегося 14 дней, передаёт BaigeNews.kz.

В марафоне протяжённостью 1 300 километров по маршруту Астана – Туркестан приняли участие 20 команд, 100 всадников из городов и областей страны.

Первой финишировала команда области Жетысу. Второй - команда Актюбинской области, третьей - Алматы.

Победитель и призёры получат денежные призы.