За 65 млн тенге борются всадники на марафоне-байге "Ұлы дала жорығы" в Казахстане

В Казахстане стартовал марафон-байга "Ұлы дала жорығы". Как это было, смотрите в фоторепортаже BaigeNews.kz.

В мероприятии принимают участие 19 команд. Скачки начались в селе Каражар, недалеко от столицы. Всадникам нужно преодолеть 1 300 километров.

Как отметил президент Национальной спортивной ассоциации РК Исламбек Салжанов, аналогов марафону "Ұлы дала жорығы" в мире нет.

"Национальный спорт – это благородное наследие и благополучие наших предков. За национальным спортом стоит дух и честь, история и традиции нашей нации. Национальный спорт – один из основных факторов, объединяющих нашу страну. "Ұлы дала жорығы" – это республиканский марафон-байга, которому нет аналогов в мире. В гонке принимают участие более 100 всадников со всей страны. Они пересекут 1 300 километров за 14 дней. Стартовавшая в Астане марафон-байга завершится в Туркестане. Желаю всем всадникам удачи!" - сказал он.

Общий призовой фонд марафона составляет 65 миллионов тенге. Команда-победитель получит 30 миллионов, приз за второе место - 20 миллионов тенге, з третье - 15 миллионов тенге.

По словам организатора марафона-байги Гани Дуйшенова, ход соревнования будут оценивать два международных и два казахстанских судьи. За состоянием лошадей на протяжении всего пути будут следить два международных и три казахстанских ветеринарных врача.

"Марафон-байга состоит из 14 этапов. Первый и последний этап – по 50 километров. А расстояние остальных этапов составляет по 100 километров. Финишировать всадники будут в Туркестане. Участвуют команды из всех регионов, кроме Атырауской области", – рассказал Дуйшенов.

Уже определена лучшая тройка первого этапа. Команда Жамбылской области первой преодолела маршрут 50 километров за два часа, 23 минуты, 37 секунд.

Второе место занимает Северо-Казахстанская область. Их результат – два часа, 57 минут, четыре секунды. Команда Жетысуской области замыкает тройку со временем два часа, 58 минут, 32 секунды.