Определено место, где поселят лошадей Пржевальского в Казахстане

В Костанайской области прошли совещания по реинтродукции лошади Пржевальского в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В них приняли участие руководство комитетов лесного хозяйства и животного мира, ветеринарного контроля и надзора, Департамента пограничной службы КНБ РК по Костанайской области, центра таможенного оформления, Пражского зоопарка, также сотрудников Института зоологии, АСБК и РГП "Казавиалесоохрана".

Ранее в рамках казахстанско-чешского бизнес-форума был подписан меморандум о защите лошади Пржевальского, предусматривающий переселение животных на территорию нашей страны.

По итогам консультаций со специалистами различных организаций для реинтродукции определена территория резервата "Алтын дала" в Костанайской области.

Первую партию животных планируют перевезти в 2024 году. Это сделают сотрудники Пражского зоопарка совместно с министерством охраны окружающей среды Чешской Республики.

В дикой природе насчитывается всего около 2 000 чистокровных особей лошади Пржевальского.