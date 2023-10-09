Определено место, где поселят лошадей Пржевальского в Казахстане
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В Костанайской области прошли совещания по реинтродукции лошади Пржевальского в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
В них приняли участие руководство комитетов лесного хозяйства и животного мира, ветеринарного контроля и надзора, Департамента пограничной службы КНБ РК по Костанайской области, центра таможенного оформления, Пражского зоопарка, также сотрудников Института зоологии, АСБК и РГП "Казавиалесоохрана".
Ранее в рамках казахстанско-чешского бизнес-форума был подписан меморандум о защите лошади Пржевальского, предусматривающий переселение животных на территорию нашей страны.
По итогам консультаций со специалистами различных организаций для реинтродукции определена территория резервата "Алтын дала" в Костанайской области.
Первую партию животных планируют перевезти в 2024 году. Это сделают сотрудники Пражского зоопарка совместно с министерством охраны окружающей среды Чешской Республики.
В дикой природе насчитывается всего около 2 000 чистокровных особей лошади Пржевальского.
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