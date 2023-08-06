Оползень уничтожил курорт Шови в Грузии
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Курортного местечка Шови в высокогорном крае Рача, где сошел оползень, больше не существует, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен", — сообщил грузинским журналистам Каладзе, осмотревший место стихийного бедствия.
Масштабный оползень в Шови произошёл 3 августа. Погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 миллионов кубометров земли. 7 августа в республике объявлен день траура.
Фото: t.me/SpektrURGENT
Развитие Шови в качестве курорта началось в 60-х годах XX века. После распада СССР старые дома и коттеджи были отреставрированы. Шови был излюбленным местом многих жителей Грузии и туристов. Там есть минеральные источники. Посещение курорта было рекомендовано людям, у которых проблемы с дыхательными путями, желудком, пищеварением. Курортный сезон длился с июня по октябрь.
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