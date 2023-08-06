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Тела 17 погибших найдены после схода оползня в Грузии

Сегодня, 07:45
АВТОР
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Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

Число жертв оползня на курорте Шови в горах на севере Грузии возросло до 17.Об этом сообщил глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили, передаёт mir24.tv.

Он уточнил, что тела погибших спасатели находили в районе обнаружения фрагментов снесенных оползнем коттеджей. К настоящему времени опознаны тела семи человек.

Как сообщили в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, в числе идентифицированных оказалась гражданка России 1991 года рождения, уроженка Перми.

Согласно данным МВД Грузии, пропавшими без вести до сих пор числятся 18 человек.

В субботу зону бедствия посетил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Тяжелейшая ситуация на месте. Чем ближе все это видишь, тем сильнее осознаешь, каких масштабов была стихия. Территория в 50 гектаров, которая покрыта, в среднем, 4-метровой массой", – заявил он по результатам поездки.

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