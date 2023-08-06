Тела 17 погибших найдены после схода оползня в Грузии

Число жертв оползня на курорте Шови в горах на севере Грузии возросло до 17.Об этом сообщил глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили, передаёт mir24.tv.

Он уточнил, что тела погибших спасатели находили в районе обнаружения фрагментов снесенных оползнем коттеджей. К настоящему времени опознаны тела семи человек.

Как сообщили в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, в числе идентифицированных оказалась гражданка России 1991 года рождения, уроженка Перми.

Согласно данным МВД Грузии, пропавшими без вести до сих пор числятся 18 человек.

В субботу зону бедствия посетил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.