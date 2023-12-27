Члены крупной финансовой ОПГ в Алматы получили сроки
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В Алматы осудили пятерых членов преступной группы, которые занимались "обналичиванием" денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Ведомство завершило досудебное расследование и установило, что члены организованной преступной группы систематически "обналичивали" денежные средства со счетов банков второго уровня, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путём выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более пяти миллиардов тенге.
Отмечается, что предприятия "однодневки" регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.
Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от двух до семи лет.
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