Оперативный штаб по ЧС Атырауской области озвучил данные о количестве жителей, эвакуированных после прорыва дамбы в селе Жалгансай Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

В общеобразовательной средней школе имени Дуйсенгали Туленова в общей сложности размещено около 200 человек.

В их числе более 100 детей и более 60 взрослых. В районной больнице разместились 7 человек, среди них 4 человека с инвалидностью, 3 беременные женщины.

Ночью 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области прорвало возведенную дамбу.

В связи с угрозой подтопления села Жалгансай началась заблаговременная эвакуация населения в село Махамбет. Адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе - по ссылке.