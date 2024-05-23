Оперштаб: Среди эвакуированных — беременные и люди с инвалидностью
Сегодня, 05:08
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Сегодня, 05:08Сегодня, 05:08
359Фото: oper_shtab_atyrau/telegram
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области озвучил данные о количестве жителей, эвакуированных после прорыва дамбы в селе Жалгансай Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
В общеобразовательной средней школе имени Дуйсенгали Туленова в общей сложности размещено около 200 человек.
В их числе более 100 детей и более 60 взрослых. В районной больнице разместились 7 человек, среди них 4 человека с инвалидностью, 3 беременные женщины.
Ночью 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области прорвало возведенную дамбу.
В связи с угрозой подтопления села Жалгансай началась заблаговременная эвакуация населения в село Махамбет. Адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе - по ссылке.
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