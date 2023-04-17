Операция "Сайгак" стартовала в Казахстане

Фото: комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

В Казахстане стартовала широкомасштабная природоохранная операция "Сайгак". Об этом сообщили на брифинге в министерстве внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz.

Созданы 203 мобильных группы из сотрудников полиции и работников территориальных подразделений Минэкологии.

"В ходе операции проверяют охотничьи хозяйства, территории государственных учреждений по охране лесов и животного мира, а также особо охраняемые природные территории", - сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Она напомнила, что за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от трёх до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также, с 15 апреля начался авиаучёт сайгаков. Мораторий на их отстрел продлён до 2024 года.