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В Казахстане на год продлён мораторий на отстрел сайгаков
В Казахстане до 2024 года продлён мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов РК.
Указывается, что министерство в 2023 году планирует провести научное исследование популяции сайгаков. Будут изучены следующие вопросы:
1) прогноз развития популяции сайгаков;
2) уточнение ареала и миграционных путей сайгаков;
3) изучение кормовой базы сайгаков;
4) выработка предложении по снижению конкуренции с сельским хозяйством.
"В этой связи на период научно-исследовательских работ Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР приказом от 28 декабря 2022 года продлён мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года", - сообщает ведомство.
По данным Минэкологии, на территории Казахстан обитает более 90% всемирной популяции сайгаков.
В связи с сокращением численности сайгаков (до 21 тысячи в 2003 году) правительством РК приняты ряд комплексных мер по их охране, в том числе введён мораторий на их пользование. Благодаря принятым мерам на сегодняшний день численность сайгаков достигла до 1,3 миллиона особей (до окота сайгаков) при их оптимальной численности до 700-800 тысяч особей. При этом усилилась конкуренция с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, участились случаи потравы посевов.
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