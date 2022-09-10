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пресс-служба "AMANAT" Сегодня, 22:33
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Фото: пресс-служба "AMANAT"

Open air в поддержку реформ Президента собрал 25 тысяч зрителей

Концерт под открытым небом "Береке – бірлікте!" организован партией "AMANAT" в поддержку реформ Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Мероприятие на территории столичного ЭКСПО. собрало более 25 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Депутат Мажилиса Парламента от "AMANAT" Елнур Бейсенбаев отметил важность реформы по ограничению президентского мандата одним сроком продолжительностью семь лет.

"Президентский срок без права переизбрания – политическая новация, которая в разы повысит избранному кандидату эффективность и ответственность за реализацию обещанных реформ перед народом. Так как второй возможности не будет. Кроме того, в ближайшие 20 лет мы увидим, как минимум трех вновь избранных президентов страны. Для недопущения правовых коллизий и разночтений необходимо внести соответствующие поправки в Конституцию уже в текущем году", — сказал народный избранник.  

Другой депутат  от партии "AMANAT" Геннадий Шиповских акцентировал на инициативе Главы государства отчислять 50% инвестиционного дохода Нацфонда на счета детей до достижения ими 18 лет. 

"Многие ставили в пример арабские страны, где практикуется подобная система и теперь также будет в Казахстане. По достижению совершеннолетия каждый молодой человек сможет использовать эти средства для приобретения жилья или на образование. Эта инициатива Президента – прямая забота о каждой семье", - подчеркнул Геннадий Шиповских. 

По словам председателя молодежного крыла "Жастар Рухы" партии "AMANAT" Нуржана Жетписбаева, сегодня в стране очень активная молодежь, неравнодушная к происходящему вокруг. 

"За последние три года "Жастар Рухы" объединило более 10 тысяч волонтеров, которые помогали гражданам во время событий в Арыси, Мактаарале и в период пандемии. Наша молодежь объединилась и во время пожаров в Костанайской области. Партия "AMANAT" собрала более 1200 тонн гуманитарной помощи в пунктах сбора во всех регионах. Глава государства высоко оценил и поблагодарил волонтеров за проделанную работу. Все это демонстрирует единство и сплочённость нашего народа", - отметил Нуржан Жетписбаев.

Напомним, в этот вечер для жителей и гостей города выступили звезды казахстанской эстрады, среди которых Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айқын Төлепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure, Ұлықпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жұмабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым, а также артисты Государственной академической филармонии. 

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#Аманат #концерт #реформы в Казахстане
Сегодня, 22:33
548
Журналист

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