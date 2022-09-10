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baigenews.kz Сегодня, 20:36
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Фото: baigenews.kz

Масштабный Оpen Аir открылся в Нур-Султане

В столице на территории ЭКСПО начался концерт под открытым небом "Береке – бірлікте!", передаёт Baigenews.kz

Организатором мероприятия выступает партия "AMANAT". 

На сцене – известные казахстанские звезды: Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айқын Төлепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure.

Зрителей также порадуют Ұлықпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жұмабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым. Вход на концерт свободный.

 

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#культура #музыка #Нур-Султан #Аманат
Сегодня, 20:36
164
Журналист

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