Опасные медотходы против правил сжигали в области Жетысу

"Мониторингом прокуратуры Каратальского района установлены нарушения правил обезвреживания и утилизации медицинских отходов (классов А и Б), опасных для жизни и здоровья граждан. Факт зафиксирован рядом с полигоном твёрдых бытовых отходов в Бастобинском сельском округе. Здесь производилось незаконное сбрасывание и утилизация медицинских отходов из учреждений здравоохранения Алматинской области и области Жетысу", - сообщили в прокуратуре.