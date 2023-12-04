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Опасные медотходы против правил сжигали в области Жетысу

Сегодня, 17:12
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прокуратура Жамбылской области Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
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Фото: прокуратура Жамбылской области

Незаконную утилизацию опасных медотходов выявили прокуроры в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Мониторингом прокуратуры Каратальского района установлены нарушения правил обезвреживания и утилизации медицинских отходов (классов А и Б), опасных для жизни и здоровья граждан. Факт зафиксирован рядом с полигоном твёрдых бытовых отходов в Бастобинском сельском округе. Здесь производилось незаконное сбрасывание и утилизация медицинских отходов из учреждений здравоохранения Алматинской области и области Жетысу", - сообщили в прокуратуре.

По экологическому законодательству, захоронение медотходов на полигонах запрещено, а такие действия предусматривают административную ответственность (статья 344 КоАП).

Нарушение зарегистрировано в отделе полиции Каратальского района с целью установления причастных лиц и принятия процессуального решения.

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