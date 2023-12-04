Опасные медотходы против правил сжигали в области Жетысу
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
124Фото: прокуратура Жамбылской области
Незаконную утилизацию опасных медотходов выявили прокуроры в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Мониторингом прокуратуры Каратальского района установлены нарушения правил обезвреживания и утилизации медицинских отходов (классов А и Б), опасных для жизни и здоровья граждан. Факт зафиксирован рядом с полигоном твёрдых бытовых отходов в Бастобинском сельском округе. Здесь производилось незаконное сбрасывание и утилизация медицинских отходов из учреждений здравоохранения Алматинской области и области Жетысу", - сообщили в прокуратуре.
По экологическому законодательству, захоронение медотходов на полигонах запрещено, а такие действия предусматривают административную ответственность (статья 344 КоАП).
Нарушение зарегистрировано в отделе полиции Каратальского района с целью установления причастных лиц и принятия процессуального решения.
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