Опасная мама: женщина дала отпор грабителю в Шымкенте

В Казнете обсуждают видео, на котором молодая женщина опрокинула на землю грабителя, выхватившего у неё телефон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Женщина гуляла на улице с ребёнком, когда подверглась ограблению. Сразу, как только у неё украли телефон, молодая мама побежала за вором и повалила его на землю.

На помощь женщине подбежал сосед, но задержать злоумышленника не удалось.

Жительницу Шымкента, которая дала отпор грабителю, казахстанцы прозвали "опасная мама". Люди восхищаются её смелостью и быстрой реакцией.