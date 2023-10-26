Опасная мама: женщина дала отпор грабителю в Шымкенте
26 Октября, 20:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
26 Октября, 20:1326 Октября, 20:13
619Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В Казнете обсуждают видео, на котором молодая женщина опрокинула на землю грабителя, выхватившего у неё телефон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Женщина гуляла на улице с ребёнком, когда подверглась ограблению. Сразу, как только у неё украли телефон, молодая мама побежала за вором и повалила его на землю.
На помощь женщине подбежал сосед, но задержать злоумышленника не удалось.
Жительницу Шымкента, которая дала отпор грабителю, казахстанцы прозвали "опасная мама". Люди восхищаются её смелостью и быстрой реакцией.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре