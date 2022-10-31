Опасен ли фрагмент ракеты, найденный в Улытауской области - комментарий МЦРИАП

Насколько опасен фрагмент ракеты, упавший в Улытауской области, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передаёт BaigeNews.kz.



В ведомстве пояснили, что 26 октября в 6:20 по времени Астаны с космодрома "Байконур" в штатном режиме осуществлён пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-21".

На видео, которые уже несколько дней распространяют в соцсетях, запечатлена часть металлической обшивки ракеты - створка головного обтекателя.

"Головной обтекатель предназначен для защиты ракеты-носителя и космического аппарата от аэродинамических и тепловых нагрузок во время прохождения плотных слоёв атмосферы. Он состоит из двух одинаковых по конструкции створок, соединённых между собой по продольному стыку механическими замками. Головной обтекатель не содержит в себе какое-либо ракетное топливо. Более того, для запуска "Союз 2-1а" используется керосин, который не несёт большой опасности для здоровья. Таким образом, найденный фрагмент не представляет опасности для здоровья граждан и экологии", - сообщили в министерстве.

Пояснили в ведомстве ситуацию с местом падения обломков.

"Отделяющиеся части ракеты-носителя упали в пределах границ района падения №2 (зона Ю-28). Он район находится в Жанааркинском районе Улытауской области и частично в Шетском районе Карагандинской области и определён Договором аренды комплекса "Байконур" между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года", - уточнили в МЦРИАП.

В пресс-релизе также сказано, что за двое суток до пуска ракеты-носителя определяется место эвакуации населения из района падения, маршруты движения, обеспечивается подготовка автотранспорта для перевозки людей. Эвакуация завершается не позднее, чем за два часа до старта с космодрома.

"26 октября за два часа до пуска ракеты-носителя из населённого пункта Бірлестік эвакуированы 46 человек. Часть из них выехали из района падения на своих автомобилях, остальные на специально подготовленных транспортных средствах", - отметили в министерстве.

Российской стороной (База №1 АО "ВПК "НПО машиностроения", обслуживающая данный район падения) створки ГО вывезены из района падения для дальнейшей их переработки.