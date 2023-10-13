ООН приняла резолюцию РК по правам ребёнка в образовании

Совет ООН по правам человека принял резолюцию Казахстана по правам ребёнка в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Её единогласно одобрили все страны-участники этого правозащитного органа.

Документ направлен на продвижение идей мира и толерантности. Опираясь на собственный успешный опыт в репатриации детей из зон конфликта, наша страна призвала обеспечивать меры по их полной реинтеграции через образование.

Казахстан представил проект резолюции в качестве первой региональной инициативы, объединив усилия всех пяти стран Центральной Азии.