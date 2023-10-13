ООН приняла резолюцию РК по правам ребёнка в образовании
Сегодня, 22:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:37Сегодня, 22:37
60Фото: 24.kz
Совет ООН по правам человека принял резолюцию Казахстана по правам ребёнка в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.
Её единогласно одобрили все страны-участники этого правозащитного органа.
Документ направлен на продвижение идей мира и толерантности. Опираясь на собственный успешный опыт в репатриации детей из зон конфликта, наша страна призвала обеспечивать меры по их полной реинтеграции через образование.
Казахстан представил проект резолюции в качестве первой региональной инициативы, объединив усилия всех пяти стран Центральной Азии.
Самое читаемое
- Как обманывают покупателей в Казахстане
- Иностранка переехала в Атырау, освоила домбру и выучила 50 кюев
- Этническая казашка баллотируется в сенат Франции
- Обломки батискафа "Титан" с останками экипажа подняли со дна Атлантики
- "Живём в страхе": в Щучинске матери требуют защитить их сыновей от вымогательств