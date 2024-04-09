Онлайн казино ликвидировали в Актобе
Сегодня, 16:40
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Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
121Фото: pxhere.com
В Актюбинской области в суд направлено уголовное дело об организации интернет казино. Общая сумма привлечённых денег от игроков составила 375 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Территориальным департаментом экономических расследований завершено досудебное расследование в отношении четырёх лиц, организовавших и руководивших незаконным игорным бизнесом.
Установлено, что игроками онлайн казино являлись молодые люди в возрасте 22-30 лет.
В ходе досудебного расследования арестованы движимое и недвижимое имущество, добытые преступным путём.
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