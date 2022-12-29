Они чувствуют себя ответственными за светлое будущее своей страны - докфильм вышел на El.kz

На потале El.kz вышел новый документальный фильм "Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации". Авторы отразили в фильме три самых важных социальных вопроса страны и рассказали о молодежи, которая прилагает усилия для их решения. Герои программы выполняют свою ежедневную работу во благо светлого будущего страны, передает BaigeNews.kz.

"К примеру, Бурахан Даканов – волонтер, доброволец. Он стремиться повысить статус казахского языка в регионах путем переселения 250 тысяч семей с юга на север страны. Казирет Бердихан – айтыскер акын, учитель и предприниматель. Он преподает физику в КазГУ,вносит свой вклад в образование в области точной науки", - говорится в описании докфильма.

Другой герой программы - Акмаржан Кошербаева - почетный Посол ЮНФПА Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане, певица. Она считает необходимым систематизировать проблему гендерного равенства, материнства, детства и здоровья в нашей стране.