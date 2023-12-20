Они боятся роста преступности – эксперты о том, кому невыгоден закон о бытовом насилии

Адвокат Айман Умарова в программе "Даю слово" высказала своё мнение относительно того, почему закон о бытовом насилии до сих пор не принят, передаёт BaigeNews.kz.

"Кто может быть против этого? Конечно, это правоохранительные органы. Хотя они где-то заглаживают: мы то сделали, это сделали, и вот это мы сделаем, мы не против. Но на самом деле они против. Это абсолютно понятно", - сказала адвокат.

По её словам, правоохранительные органы ранее всячески препятствовали принятию закона о бытовом насилии, так как боялись роста преступности.

"Они это скрывают. Там вопрос в чём стоит? Нужно будет расследовать, а расследовать наши профессионально не умеют. Поэтому у нас есть противники – это правоохранительные органы. Это не только МВД", - уточнила Умарова.

С ней согласилась и президент Института равных прав и равных возможностей Казахстана Маргарита Ускембаева.

"Патриархальное сознание - это основная из причин в правоохранительной системе. МВД до последнего сопротивлялось. Буквально вчера публично было озвучено, что наконец-то МВД за криминализацию бытового насилия. А до этого в МВД не хотели на себя брать нагрузку в вопросе криминализации насилия", - подчеркнула она.

Маргарита Ускембаева отметила, что правоохранители сами совершают насилие в семье.

"Это же мужчины. Это мужская солидарность, тот самый мужской шовинизм. Насилие – это проявление власти. Служители силовых структур сами являются агрессорами и совершают насилие. На работе властные отношения, доминирование. Если на работе он не может доминировать, есть мужчина сильнее него, агрессивнее его, он приходит домой и компенсирует эти свои какие-то комплексы, переносит агрессивные отношения в домашнюю сферу", - пояснила свою точку зрения Ускембаева.

Представитель МВД РК Азамат Куримбаев, который также принимал участие в дискуссии, отметил, что полиция не против ужесточения мер за бытовое насилие.

"Полиция не говорит: нет. Если наши уважаемые депутаты примут данный законопроект, мы готовы его реализовать. Если ужесточение повлияет на профилактику бытового насилия, конечно, я, как гражданин республики, согласен с ним", - подчеркнул заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев.

Кроме того, он проинформировал, что профилактика бытового насилия является одним из основных направлений в системе органов внутренних дел. На сегодня в Казахстане предусмотрена ответственность за бытовое насилие от предупреждения до пожизненного лишения свободы. Внесены законодательные изменения в Уголовный и Административный кодексы Республики Казахстан. С 19 мая вступили в законную силу изменения в Уголовный кодекс.

"Там мы предусмотрели введение квалифицирующих признаков совершения деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от насильника. Теперь причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в бытовой сфере влечёт ограничение свободы до 10 лет. Кроме того, с 1 июля текущего года внесены поправки в Административный кодекс. Увеличены сроки административного ареста – до 25 суток. Ужесточена процедура примирения сторон. Ранее за совершение бытового правонарушения агрессор и потерпевший могли примириться в суде. То есть раньше не было разницы первый раз или повторно совершил. Сейчас можно примириться только один раз по решению суда", - сказал Азамат Куримбаев.

Он отметил, что принятые меры положительно повлияли на снижение преступности в сфере бытовых отношений. Это связано с тем, что ранее полиция боролась только с последствиями, а не с причинами проблемы.