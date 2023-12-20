Они боятся роста преступности – эксперты о том, кому невыгоден закон о бытовом насилии
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Адвокат Айман Умарова в программе "Даю слово" высказала своё мнение относительно того, почему закон о бытовом насилии до сих пор не принят, передаёт BaigeNews.kz.
"Кто может быть против этого? Конечно, это правоохранительные органы. Хотя они где-то заглаживают: мы то сделали, это сделали, и вот это мы сделаем, мы не против. Но на самом деле они против. Это абсолютно понятно", - сказала адвокат.
По её словам, правоохранительные органы ранее всячески препятствовали принятию закона о бытовом насилии, так как боялись роста преступности.
"Они это скрывают. Там вопрос в чём стоит? Нужно будет расследовать, а расследовать наши профессионально не умеют. Поэтому у нас есть противники – это правоохранительные органы. Это не только МВД", - уточнила Умарова.
С ней согласилась и президент Института равных прав и равных возможностей Казахстана Маргарита Ускембаева.
"Патриархальное сознание - это основная из причин в правоохранительной системе. МВД до последнего сопротивлялось. Буквально вчера публично было озвучено, что наконец-то МВД за криминализацию бытового насилия. А до этого в МВД не хотели на себя брать нагрузку в вопросе криминализации насилия", - подчеркнула она.
Маргарита Ускембаева отметила, что правоохранители сами совершают насилие в семье.
"Это же мужчины. Это мужская солидарность, тот самый мужской шовинизм. Насилие – это проявление власти. Служители силовых структур сами являются агрессорами и совершают насилие. На работе властные отношения, доминирование. Если на работе он не может доминировать, есть мужчина сильнее него, агрессивнее его, он приходит домой и компенсирует эти свои какие-то комплексы, переносит агрессивные отношения в домашнюю сферу", - пояснила свою точку зрения Ускембаева.
Представитель МВД РК Азамат Куримбаев, который также принимал участие в дискуссии, отметил, что полиция не против ужесточения мер за бытовое насилие.
"Полиция не говорит: нет. Если наши уважаемые депутаты примут данный законопроект, мы готовы его реализовать. Если ужесточение повлияет на профилактику бытового насилия, конечно, я, как гражданин республики, согласен с ним", - подчеркнул заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев.
Кроме того, он проинформировал, что профилактика бытового насилия является одним из основных направлений в системе органов внутренних дел. На сегодня в Казахстане предусмотрена ответственность за бытовое насилие от предупреждения до пожизненного лишения свободы. Внесены законодательные изменения в Уголовный и Административный кодексы Республики Казахстан. С 19 мая вступили в законную силу изменения в Уголовный кодекс.
"Там мы предусмотрели введение квалифицирующих признаков совершения деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от насильника. Теперь причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в бытовой сфере влечёт ограничение свободы до 10 лет. Кроме того, с 1 июля текущего года внесены поправки в Административный кодекс. Увеличены сроки административного ареста – до 25 суток. Ужесточена процедура примирения сторон. Ранее за совершение бытового правонарушения агрессор и потерпевший могли примириться в суде. То есть раньше не было разницы первый раз или повторно совершил. Сейчас можно примириться только один раз по решению суда", - сказал Азамат Куримбаев.
Он отметил, что принятые меры положительно повлияли на снижение преступности в сфере бытовых отношений. Это связано с тем, что ранее полиция боролась только с последствиями, а не с причинами проблемы.
"Раньше полиция работала по заявительному характеру. То есть для возбуждения дела, нужно было заявление самой жертвы. Вызов поступает на канал 102, сотрудник полиции приезжает на вызов, обслуживает его. Видит ситуацию: дома разбитая посуда, потерпевшая плачет. Но в 60% потерпевшие отказываются писать заявления. Сотрудник полиции уходил, решений никаких не принимал. Теперь заявление не требуется. Мы перешли к выявительному характеру. Теперь для реагирования на факты насилия достаточно сигнала со стороны свидетелей или соседей", - сказал Азамат Куримбаев.
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