Бытовое насилие: кто и почему против, чтобы абьюзеров наказывали уголовно

В новом выпуске программы "Даю слово" спикеры обсудят злободневную в Казахстане тему насилия.

Всколывнувшие наше общество события, связанные с жестокостью в семье, и более чем вопиющим случаем убийства Салтанат Нукеновой, в очередной раз вынуждает задуматься о введении криминализации бытового насилия: применения жестких мер по отношению к насильнику. Об этом спорят все: социальные работники, юристы, депутаты, общественники. Но вопрос в другом - кто и что в этой ситуации препятствует этому, выяснял автор проекта, журналист Александр Журавлев.

Подробнее - в выпуске.