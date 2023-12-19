Бытовое насилие: кто и почему против, чтобы абьюзеров наказывали уголовно
Сегодня, 15:10
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Сегодня, 15:10Сегодня, 15:10
47Фото: BaigeNews.kz
В новом выпуске программы "Даю слово" спикеры обсудят злободневную в Казахстане тему насилия.
Всколывнувшие наше общество события, связанные с жестокостью в семье, и более чем вопиющим случаем убийства Салтанат Нукеновой, в очередной раз вынуждает задуматься о введении криминализации бытового насилия: применения жестких мер по отношению к насильнику. Об этом спорят все: социальные работники, юристы, депутаты, общественники. Но вопрос в другом - кто и что в этой ситуации препятствует этому, выяснял автор проекта, журналист Александр Журавлев.
Подробнее - в выпуске.