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Бытовое насилие: кто и почему против, чтобы абьюзеров наказывали уголовно

Сегодня, 15:10
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
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Фото: BaigeNews.kz

В новом выпуске программы "Даю слово" спикеры обсудят злободневную в Казахстане тему насилия. 

Всколывнувшие наше общество события, связанные с жестокостью в семье, и более чем вопиющим случаем убийства Салтанат Нукеновой, в очередной раз вынуждает задуматься о введении криминализации бытового насилия: применения жестких мер по отношению к насильнику. Об этом спорят все: социальные работники, юристы, депутаты, общественники. Но вопрос в другом - кто и что в этой ситуации препятствует этому, выяснял автор проекта, журналист Александр Журавлев. 

Подробнее - в выпуске. 

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