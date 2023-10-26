"Она сошла с конвейера в 1974 году": в Семей орманы до сих пор нет нужной спецтехники

Что закупает резерват на портале госзакупок разбиралась корреспондент BaigeNews.kz

Страшный пожар, который случился в области Абай этим летом, потряс всю страну. Огонь не только превратил в пепелище тысячи гектаров земли, но и унес жизни пятнадцати человек, а также вскрыл огромные проблемы в работе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Выяснилось, что сотрудники лесничества отправились тушить горящий лес на личных автомобилях, заправленных за свой счет, без специального обмундирования и оборудования, даже без раций, и никто не предупредил их о том, в какую сторону пошло пламя. При этом сообщалось, что средняя зарплата работника лесничества составляла 65 – 100 тысяч тенге, хотя минимальная зарплата с 1 января этого года составляет 70 тысяч тенге.

Отметим, что казахстанские метеорологи еще весной предупреждали о том, что лето будет аномально жарким, а значит высока вероятность засух и лесных пожаров. Таким образом, можно было заранее подготовиться к ситуации и докупить необходимые для пожаротушения технику и снаряжение. Весной же резерват пытался приобрести 15 цистерн за 877 миллионов, как и 14 пожарных автомобилей стоимостью 287 миллионов. Но не получив ни одной заявки от потенциальных поставщиков, был вынужден отказаться от закупки. Возможно, стоит разработать отдельный механизм для таких случаев, чтобы учреждения могли получать технику, которая не только поможет работать в опасных условиях, но и сохранить жизнь и здоровье людям, которые ею пользуются.

После пожара сотрудники резервата услышали множество обещаний помочь деньгами и техникой, а министр отдельно заявила о грядущем повышении зарплат. Ни того, ни другого не произошло так, как этого ожидали сотрудники "Семей орманы". Например, с обещанными надбавками вышел скандал – большинство работников их не увидело.

В огне лесничество лишилось также 3 пожарных машин, трактора и патрульного автомобиля. Но технику от государства "Семей орманы" так и не получил вовремя и в нужном объеме. Помощь пришла в основном, от частных компаний. Например, от общественного фонда "Ақ Ертіс" резерват получил сразу пять патрульных автомобилей с противопожарным инвентарем.

"Прошло четыре месяца после пожаров. Следствие продолжается. Но в "Семей орманы" до сих пор не получили обещанную технику – ни одной пожарной машины. После пожара мы неоднократно обращались в министерство экологии и правительство. Вопросы до сих пор не решены", – сказал в начале сентября директор резервата Кайрат Хасенов.

После этого в лесничество все же прибыла из Семея одна машина, но назвать ее новой язык не повернется – она сошла с конвейера в 1974 году, то есть 49 лет назад. В следующем году у нее будет юбилей, и многие сотрудники резервата младше этой машины.

Кроме того, чиновники пообещали купить 10 пожарных автоцистерн на 900 миллионов тенге, но этого объявления на портале госзакупок нет.

13 октября министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев подтвердил, что ситуация не стала лучше.

"Из 65 единиц техники в резервате "Семей орманы" тридцать были выпущены в период с 1971 по 2003 годы. Там есть ГАЗ-66 1974 года, "Урал-375" 1973 года. Конечно, все они подлежат списанию", - сказал глава ведомства.

Это с учетом того, что лесоохранные службы Казахстана в среднем обеспечены техникой на 70 %. Если приложить эти цифры к "Семей орманы" и провести простые подсчеты, становится ясно, что автопарк лесничества укомплектован техникой в приемлемом состоянии не на половину, а на треть – примерно 35 %.

Нысанбаев также заявил, что государство выделило на решение проблемы 13,4 миллиарда тенге, которые будут потрачены на приобретение специализированных транспортных средств.

И действительно, с 10 по 12 октября на портале госзакупок появились шесть объявлений, три из которых уже отменены, а следующие три их дублируют.

Согласно первому объявлению, планируется приобрести для лесного природного резервата "Семей орманы" два автомобиля-кроссовера по 8 839 285,71 тенге за каждый. Таким образом, общая сумма этой закупки в случае успеха составит 17 678 571,42 тенге.

В спецификации написано, что у автомобиля должно быть не менее 5 дверей. То же относится и к посадочным местам. Отдельно отмечено, что рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки должны быть без отделки кожей. Сиденья должны быть обиты темной тканью. Не дорогой автомобиль для эффектных выездов, какие предпочитают некоторые ведомства, а неброская рабочая лошадка.

Также планируется закупить три пикапа – 2 из них по 10 357 142,86 тенге, а еще один за 13 473 214,28. В спецификациях на эти автомобили также нет экстраординарных требований.

С высокой вероятностью данные покупки стали возможны только благодаря тому, что в конце сентября на госзакупках были успешно заказаны услуги оценки автотранспортных средств в четырех филиалах "Семей орманы" - Букебаевском, Долоньском, Бородулихинском, Новошульбинском. Оценка обошлась бюджету в 234 тысячи тенге. Почему ее провели только в сентябре, хотя о проблеме было известно давно, не ясно. Однако, по-видимому, независимая экспертиза помогла убедить ответственные за бюджет лица, что проблема действительно есть и ее надо решать.

До этого в мае и июне резерват пытался приобрести тракторный прицеп стоимостью почти 3 миллиона тенге, но закупка не состоялась.

Зато в мае были приобретены 65 раций, каждая стоимостью 48 214,28 тенге. Где эти рации были во время пожара и почему их не выдали сотрудникам, брошенным на борьбу с огнем, неизвестно.

Как известно, в апреле резерват потратил почти 4 миллиона тенге на услуги по ведению штатного расписания, бюджетирование фонда оплаты труда, компенсационных выплат, взносов работодателя в автоматизированной информационной системе "Штатное расписание/бюджетирование". Более 5 миллионов были выделены на услуги по ведению автоматизированных табелей учета рабочего времени и протоколов по установлению стажа работы в информационной системе "Табель учета рабочего времени/протокол установления стажа", но эта закупка не состоялась.

Как и покупка трех пожарных прицепов на сумму 10 миллионов тенге. Лот был отменен и даже не повторялся.

Технику лесничество приобретало, но не для защиты от огня – покупки предназначались, в основном, для работы с саженцами. Плуги, бороны, сеялки, лесовозный полуприцеп, а также двухместный снегоход заняли свои места в гаражах. И это все, больше резерват техники не получил.

На портале госзакупок можно посмотреть объявления, начиная с 2016 года, и в течение этого времени "Семей орманы" только приобретал запчасти и услуги ремонтников.

Однако без проблем удалось реализовать некоторые другие закупки. В мае этого года сотрудники резервата заказали придорожный билборд за 695 750 тенге и размерами 3 на 2 метра. Что должно было быть изображено на билборде, в спецификации не указано. Возможно, на нем разместили изображение, посвященное двадцатилетию лесничества, ведь оно отмечалось как раз весной.

К юбилею были заказаны 60 папок, 60 канцелярских наборов, 400 почетных грамот с эксклюзивным дизайном, а также большое количество сувенирной продукции с логотипом резервата – брелки, подставки под телефон, кружки, термокружки, блокноты, бейсболки, бумажные пакеты, ручки, шоперы, флэшки, ежедневники, футболки. Памятные подарки обошлись бюджету в миллионы тенге.

Внимание также привлекает покупка брокерских услуг в марте этого года по символической цене в 1 тенге. Закупка состоялась.

В сентябре 2021 на баланс лесничества поступила праздничная восьмикрылая юрта стоимостью 2 050 000 тенге.

В числе закупок, которые провести не удалось, а жаль, также рукавицы для защиты рук от механических воздействий при грубой и тяжелой работе (лот опубликован в январе 2023). Планировалась покупка 250 пар рукавиц. В этот список можно добавить и 22 GPS-навигатора, которые резерват пытался приобрести еще в сентябре 2020.

Удастся ли резервату, сотрудники которого не смогли купить настолько дешевый и распространенный товар, получить через госзакупки дорогую автотехнику? Покажет время.