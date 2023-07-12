Он напал с ножом, а ребёнка использовал как щит: Бейбут Шуменов рассказал подробности потасовки в ТРЦ

Фото: instagram.com/beibutshumenov

Бейбут Шуменов рассказал, почему в столичном ТРЦ напал на мужчину с ребёнком на руках, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram экс-чемпион мира по боксу пояснил, что оппонент пытался напасть на него с ножом.

"В связи с распространяемой информацией и видео в СМИ и соцсетях по поводу моей персоны, хочу сообщить следующее: неприятная ситуация действительно произошла, и видео, показанное не с того ракурса, сыграло свою роль не в мою пользу. Не разобравшись в данной ситуации до конца, читатели начали оскорблять и писать разные неприятные комментарии в мой адрес", - написал Шуменов.

По словам боксёра, видео не отражает реальной ситуации, которая развернулась в ресторане.

"Чтобы не было разных домыслов я сообщаю следующее. Мой 8-летний сын играл в этот день на детской площадке, и его без причины начал бить по спине другой мальчик. Мой сын не понял, почему этот мальчик бьёт его и отошёл от него и стал играть дальше. И через несколько минут тот мальчик вернулся и пытался снова атаковать моего сына, мой сын начал уворачиваться и убегать от него. Затем, тот мужчина пришёл и забрал этого ребёнка. Мой сын не привык к такому отношению и для него это было большим стрессом. Затем, мой сын подошёл ко мне и сказал, что мальчик напал на него. Показал мне свою спину, где я заметил покраснение и царапины. После я подошел к этому мужчине, чтобы уточнить, он ли отец этого ребёнка, и спросил у него: твой ли сын, который ударил моего сына. В ответ он агрессивно ответил: "Да, ударил, и что? Что ты мне сделаешь?!", - пояснил спортсмен.

Спортсмена ответ мужчины ошарашил.

"Я повёл своего ребёнка в общественное место, чтобы мой ребёнок приятно провёл время и отдохнул, а не для того, чтобы нам испортили наш день. В начале от его ответа я был в шоке, а потом пришел в ярость. Схватил его за шею и сказал: "Ты что вообще говоришь, как ты разговариваешь". Когда я его взял за шею, он начал атаковать прибором в левой руке, а когда он понял, что это не нож, он отпустил ребёнка с правой руки, которого он использовал как щит и правой рукой, схватив нож, нанёс удар в сторону моего живота, и я успел увернуться. После попытки атаки с ножом он выбросил нож с правой руки и снова взял ребёнка в руки и продолжал использовать его как щит. В тот момент, когда он напал на меня с ножом, я пришёл в ярость. Я уже должен был как отец защищать не только сына, но и себя", - объяснил своё поведение Шуменов.

Он объяснил, что не желал нанести вреда ребёнку.

"Вы рьяно жалеете мужчину с ребёнком, с которым я вступил в перепалку, но вы не задавались вопросом, почему этот мужчина не жалеет своего ребёнка и использует его как щит? Если вы заметили, когда я схватил мужчину, я начал толкать его в сторону дивана, чтобы он отпустил ребёнка, чтобы ребёнок не пострадал, но он снова и снова хватал его как способ защиты. Я профессиональный боец и я знаю, куда наношу свои удары, ребёнка я не задел, после чего пришла полиция и мы все пошли в районное отделение Есильского района. Там же в коридоре, где есть видеонаблюдение, мы сидели с матерью тех детей. Дети как ни в чём не бывало игрались в районном отделении, мать детей попросила прощение у меня, у моей супруги и моего ребёнка и сказала, что у его сына есть такое поведение в характере, когда он без причины начинает бить и пинать людей, так как он страдает аутизмом. В тот, момент, когда мать ребёнка сказала мне об этом, мне стало очень жаль, я очень люблю детей, я пожелал ей терпения и, чтобы её сын выздоровел. Мы с ней расстались на хорошей ноте и пожелали друг другу всего хорошего", - рассказал он.

Боксёр отметил, что мужчина, с которым он вступил в перепалку, не пострадал, и судмедэскпертиза подтвердила и определила, что он не получил лёгкого или среднего вреда здоровью.

"В данной ситуации, я хочу попросить извинения у малыша, который был на руках у мужчины и жалею, что ребёнок оказался свидетелем этого неприятного зрелища. На данный момент, конфликт полностью исчерпан. А всем заинтересованным лицам, которые хотят меня очернить, хочу заверить, я не заинтересован ни в чёрном, ни в белом пиаре, и не хочу участвовать в грязных интригах. Для меня важно в первую очередь оставаться человеком, и я воспитываю в себе духовность, чтобы не делать ошибок и жить спокойной жизнью в мире и согласии", - резюмировал Бейбут Шуменов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beibut Shumenov (@beibutshumenov)

Ранее в МВД сообщили, что по факту драки в одном из ТРЦ Астаны в отношении экс-чемпиона мира по боксу возбуждено дело по статье "хулиганство".